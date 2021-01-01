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    ТОО «МЭНП» Энергия»

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    БИН: 050640013408

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    Контакты:

    InsideP_2 140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, переулок Октябрят, 217

    InsideP_2 +7(747)... Показать телефон

    InsideP_2 market@... Показать email

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    ТОО «МЭНП» Энергия»

    Интернет магазин электрооборудования

    Интернет-магазин  "KILOVOLT.KZ" предлагает отличное решение для тех, кто желает в короткий срок и по разумным ценам приобрести электротехнические товары или заказать услуги для организации электроснабжения как частного жилого дома, так и коммерческого объекта.

    Мы можем поставить Вам электротехнический товар, запроектировать электрические сети и подстанции, произвести высоковольтные испытания и энергетическую экспертизу, либо оказать весь комплекс услуг по формуле "электроэнергия под ключ".

    На весь наш товар и все услуги предоставляется обязательная гарантия!

    Будем рады видеть Вас в списке наших клиентов!


      
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