Интернет магазин электрооборудования



Интернет-магазин "KILOVOLT.KZ" предлагает отличное решение для тех, кто желает в короткий срок и по разумным ценам приобрести электротехнические товары или заказать услуги для организации электроснабжения как частного жилого дома, так и коммерческого объекта.

Мы можем поставить Вам электротехнический товар, запроектировать электрические сети и подстанции, произвести высоковольтные испытания и энергетическую экспертизу, либо оказать весь комплекс услуг по формуле "электроэнергия под ключ".

На весь наш товар и все услуги предоставляется обязательная гарантия!

Будем рады видеть Вас в списке наших клиентов!