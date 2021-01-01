ТОО «МЭНП» Энергия»
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БИН: 050640013408Проверить компанию
Контакты:
140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, переулок Октябрят, 217
+7(747)... Показать телефон
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ТОО «МЭНП» Энергия»
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Интернет магазин электрооборудования
Интернет-магазин "KILOVOLT.KZ" предлагает отличное решение для тех, кто желает в короткий срок и по разумным ценам приобрести электротехнические товары или заказать услуги для организации электроснабжения как частного жилого дома, так и коммерческого объекта.
Мы можем поставить Вам электротехнический товар, запроектировать электрические сети и подстанции, произвести высоковольтные испытания и энергетическую экспертизу, либо оказать весь комплекс услуг по формуле "электроэнергия под ключ".
На весь наш товар и все услуги предоставляется обязательная гарантия!
Будем рады видеть Вас в списке наших клиентов!
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