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ТОО «Новокабель-Атырау»
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БИН: 191140029695Проверить компанию
Контакты:
060000, Республика Казахстан, г. Атырау, переулок Куныскерей Батыра 1А
+7(775)... Показать телефон
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ТОО «Новокабель-Атырау»
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