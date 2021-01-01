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    ТОО «Новокабель-Атырау»

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    БИН: 191140029695

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    Контакты:

    InsideP_2 060000, Республика Казахстан, г. Атырау, переулок Куныскерей Батыра 1А

    InsideP_2 +7(775)... Показать телефон

    InsideP_2 info@no... Показать email

    InsideP_2 novocab... Показать сайт

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    ТОО «Новокабель-Атырау»

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    Гарантируем высокое
    качество продукции.     		        Доставка до объекта
    Доставка вашего заказа
    до объекта назначения.      		        Время - Деньги !
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