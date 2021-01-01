Компания ТОО«ПКФ «Континент Ко Лтд»

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Континент Ко Лтд» - компания, основным видом деятельности которой является оптово-розничная реализация кабельной продукции и товаров народного потребления.

31 августа 1993 года ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд» начало осуществление своей деятельности, и уже более 20 лет успешно существует на рынке.

Начиная с 1998 года ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд», работая совместно с кабельными заводами Республики Казахстан, поставляют кабельную продукцию для Акционерного общества «Казахтелеком».

Впервые производить собственную кабельную продукцию Компания начала в 2000 году, арендуя для этого производственные площади и оборудование.



С помощью непосильного труда работников ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд», Компании удалось добиться признания на рынке Республики Казахстан и стать лидирующими поставщиками кабеля для Акционерного общества «Фонда Национального Благосостояния «Самрук-Казына» и Акционерного общества «Казахтелеком».