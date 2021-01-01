    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД» (Атырауский кабельный завод)

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    БИН: 970140001276

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 060026, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, промышленная зона Солтустик, дом 52 А

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

    InsideP_2 s.bekis... Показать email

    InsideP_2 http://... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ТОО «ПКФ Континент Ко ЛТД» (Атырауский кабельный завод)


      
    КАТАЛОГ

     О Компании 


    Компания ТОО«ПКФ «Континент Ко Лтд»

    Товарищество с ограниченной ответственностью «ПКФ «Континент Ко Лтд» - компания, основным видом деятельности которой является оптово-розничная реализация кабельной продукции и товаров народного потребления.
        
    31 августа 1993 года ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд» начало осуществление своей деятельности, и уже более 20 лет успешно существует на рынке.
        
    Начиная с 1998 года ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд», работая совместно с кабельными заводами Республики Казахстан, поставляют кабельную продукцию для Акционерного общества «Казахтелеком».
        
    Впервые производить собственную кабельную продукцию Компания начала в 2000 году, арендуя для этого производственные площади и оборудование.
      
    С помощью непосильного труда работников ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд», Компании удалось добиться признания на рынке Республики Казахстан и стать лидирующими поставщиками кабеля для Акционерного общества «Фонда Национального Благосостояния «Самрук-Казына» и Акционерного общества «Казахтелеком».

     

    Имея многолетний опыт и большой потенциал, руководством Компании было принято решение о строительстве собственной производственной площади для производства волоконно-оптической, алюминиевой и медно-содержащей кабельной продукции в г.Атырау.
        
    12 августа 2015 года ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд» запустило в эксплуатацию свой кабельный завод (Атырауский Кабельный Завод). В настоящий момент все производственные площади и новейшее оборудование являются собственностью Компании.
        
    Работники завода прошли полное обучение в соответствии со своими должностными обязанностями и имеют бесценный опыт работы в производстве кабеля новейшего поколения. В подготовке новых кадров заводу помогают высшие учебные заведения города Атырау, специально обучающие будущих специалистов для АКЗ.
        
    Продукция, производимая на кабельном заводе, полностью соответствует всем требованиям и имеет необходимые сертификаты в соответствии с нормами Республики Казахстан, изготавливается только из высококачественных материалов.
     

    В основу своей деятельности Компания заложила цель по реализации проекта, направленного на стабильные и взаимовыгодные партнерские отношения с потребителями продукции, увеличение показателей производства и качества кабельной продукции. При этом Компания отслеживает изменения на рынках сбыта и анализирует потребности своих клиентов.

    И Все вышеперечисленное позволяет ТОО «ПКФ «Континент Ко Лтд» быть лидером и новатором в своей области и продолжать непрерывное развитие. 

     


    < Назад