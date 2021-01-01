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    ТОО «SASCO»

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    БИН: 200240010550

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    Контакты:

    InsideP_2 060003, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Севастопольская 1В

    InsideP_2 +7(747)... Показать телефон

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    ТОО «SASCO»

    ТОО «SASCO» — это динамично-развивающаяся многопрофильная компания.

    Наша компания предлагает решение комплексного снабжения предприятий, строительных фирм, нефтегазовых и сервисных компаний.                                                    

    Основным направлением деятельности компании ТОО «SASCO» является материально-техническое обеспечение предприятий, организаций и заводов широким ассортиментом продукций. Наша компания имеет ряд подписанных дилерских контрактов с заводами–производителями Европы, России и стран СНГ, что делает наши цены конкурентоспособными на рынке.

    		 

     ПРОДУКЦИЯ 

    ТОО «SASCO» одна из немногих компаний в Казахстане способных обеспечить комплексные поставки высококачественным оборудованием мировых брендов по направлениям:   


    Кабельно-проводниковая продукция: силовые, контрольные, инструментальные, сигнальные, морские, телекоммуникационные, огнеупорные, газо-дымо не выделяющие, бронированные, экранированные и многие другие узкоспециализированные кабеля и провода линий электропередач. 

    Кабельно-несущие системы: лотки кабельные, аксессуары к ним, гофра-трубы, трубы гладкие для прокладки кабелей.
     

    Электротехническая продукция: магнитные пускатели, контакторы, автоматы, приборы измерения электроэнергии, плавкие предохранители, электро-установочные изделия ведущих мировых производителей.

    Светотехническая продукция: Мы поставляем широкий спектр осветительного оборудования и комплектующих к ним, такие как: лампы, светильники, фонари, столбы освещения, прожекторы, пожарные указатели, дроссели, стартеры, батареи аварийного питания и прочее, в том числе взрывозащищенные светильники с сертификатами EX.


    Средства индивидуальной защиты.  


    Трансформаторная продукция:

    - Комплектные распределительные устройства серии: К(М)-7М, К-8М(К), К-9М, КМ-7Мк

    - Камеры сборные одностороннего обслуживания серии: КСО-292М, КСО-393, КСО-366(М), КСО2-10;

    - Ячейки высоковольтные: ЯКНО, КРН-IV, К-59;

    - Комплектные трансформаторные подстанции: КТПГ, КТПН, ПКТП, КТПП, КТПБ;

    - Комплектные распределительные устройства различного напряжения и НКУ для нефтяной промышленности: панели ЩО70, вводно-распределительные устройства ВРУ1, ГРЩ, пункты распределительные ПР-11, Блок управления серии БУШК-2М и т.д.;

    - Трансформаторы, Электродвигатели, Счетчики, Автоматические выключатели, Рубильники, Светильники (ЛПО, ЛВО, РКУ, ЖКУ, ЛСП, НПП, ЖТУ, НТУ);

    - Прожектора, Лампы люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные, натриевые ДНАТ, ртутные ДРЛ, галогенные);

    - Шкафы (Изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств по типовым проектам и индивидуальным заказам);

    - Щиты;

    - Опоры уличного освещения;

    - Парковые стойки освещения;

    - ГЕНЕРАТОРЫ (дизельные, бензиновые, электрические) 

    Мы производим и реализуем широкий спектр высоковольтного, низковольтного и нестандартного электротехнического оборудования, проводим технические консультации по его применению и эксплуатации.
    Развиты партнерские отношения с производителями электротехнической продукции Европы, стран СНГ и Азии. 
    Вся выпускаемая продукция имеет сертификат соответствия.

          
    Мы поставляем продукцию как для крупных строительных проектов в секторе коммерческого и государственного строительства, так и оптовым компаниям. Активная работа в сфере проектных и оптовых продаж зарекомендовали нас как надежного и добросовестного партнера в Казахстане. Ведь с каждой поставкой мы предлагаем лучшие цены на качественное, сертифицированное оборудование, соответствующие международным стандартам.  


    Главными преимуществами компании «SASCO» в секторе снабжения являются: 

    - быстрые сроки исполнения заказов;

    - снабжение дефицитной продукцией;

    - выгодные цены;
        
    - доставка до склада клиента.  


    Какие выгоды вы получаете, начав сотрудничать с нами: 


     Полностью отлаженная схема работы: от просчета оптимального закупа до организации доставки товара, каждый этап проходит четко, оперативно, без задержек;

     Экономия вашего времени: не понадобится предварительного составления договоров, мы сразу берем вашу заявку в работу;
      
     Скидки и бонусы оптовым и постоянным клиентам

     Гарантия высокого качества, полный пакет документов;
      
     Минимальные сроки отгрузки и доставки;
      
     Большой выбор вышеуказанной продукции;
      
     Поставка осуществляется по всем регионам Казахстана;
      
     Индивидуальный подход к каждому клиенту.


    ПАРТНЁРАМ

     

    Уважаемые настоящие и будущие партнеры!
    Мы всегда открыты к сотрудничеству как с поставщиками продукции, так и с оптовыми потребителями. Для наших партнеров у нас всегда особые условия сотрудничества.
    Свяжитесь с нами!
    Мы ответим на все ваши вопросы и в самые короткие сроки поставим любое оборудование и продукцию. 

    Мы ценим Ваше время!



    С уважением,

    ТОО "SASCO" - supply and service company 



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