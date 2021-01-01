ТОО «SASCO»
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БИН: 200240010550Проверить компанию
Контакты:
060003, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Севастопольская 1В
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ТОО «SASCO»
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ТОО «SASCO» — это динамично-развивающаяся многопрофильная компания.
Наша компания предлагает решение комплексного снабжения предприятий, строительных фирм, нефтегазовых и сервисных компаний.
Основным направлением деятельности компании ТОО «SASCO» является материально-техническое обеспечение предприятий, организаций и заводов широким ассортиментом продукций. Наша компания имеет ряд подписанных дилерских контрактов с заводами–производителями Европы, России и стран СНГ, что делает наши цены конкурентоспособными на рынке.
|ПРОДУКЦИЯ
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ТОО «SASCO» одна из немногих компаний в Казахстане способных обеспечить комплексные поставки высококачественным оборудованием мировых брендов по направлениям:
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Кабельно-проводниковая продукция: силовые, контрольные, инструментальные, сигнальные, морские, телекоммуникационные, огнеупорные, газо-дымо не выделяющие, бронированные, экранированные и многие другие узкоспециализированные кабеля и провода линий электропередач.
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Кабельно-несущие системы: лотки кабельные, аксессуары к ним, гофра-трубы, трубы гладкие для прокладки кабелей.
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Электротехническая продукция: магнитные пускатели, контакторы, автоматы, приборы измерения электроэнергии, плавкие предохранители, электро-установочные изделия ведущих мировых производителей.
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Светотехническая продукция: Мы поставляем широкий спектр осветительного оборудования и комплектующих к ним, такие как: лампы, светильники, фонари, столбы освещения, прожекторы, пожарные указатели, дроссели, стартеры, батареи аварийного питания и прочее, в том числе взрывозащищенные светильники с сертификатами EX.
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Средства индивидуальной защиты.
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Трансформаторная продукция:
- Комплектные распределительные устройства серии: К(М)-7М, К-8М(К), К-9М, КМ-7Мк
- Камеры сборные одностороннего обслуживания серии: КСО-292М, КСО-393, КСО-366(М), КСО2-10;
- Ячейки высоковольтные: ЯКНО, КРН-IV, К-59;
- Комплектные трансформаторные подстанции: КТПГ, КТПН, ПКТП, КТПП, КТПБ;
- Комплектные распределительные устройства различного напряжения и НКУ для нефтяной промышленности: панели ЩО70, вводно-распределительные устройства ВРУ1, ГРЩ, пункты распределительные ПР-11, Блок управления серии БУШК-2М и т.д.;
- Трансформаторы, Электродвигатели, Счетчики, Автоматические выключатели, Рубильники, Светильники (ЛПО, ЛВО, РКУ, ЖКУ, ЛСП, НПП, ЖТУ, НТУ);
- Прожектора, Лампы люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные, натриевые ДНАТ, ртутные ДРЛ, галогенные);
- Шкафы (Изготовление низковольтных и высоковольтных комплектных устройств по типовым проектам и индивидуальным заказам);
- Щиты;
- Опоры уличного освещения;
- Парковые стойки освещения;- ГЕНЕРАТОРЫ (дизельные, бензиновые, электрические)
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Мы производим и реализуем широкий спектр высоковольтного, низковольтного и нестандартного электротехнического оборудования, проводим технические консультации по его применению и эксплуатации.
Развиты партнерские отношения с производителями электротехнической продукции Европы, стран СНГ и Азии.
Вся выпускаемая продукция имеет сертификат соответствия.
|Мы поставляем продукцию как для крупных строительных проектов в секторе коммерческого и государственного строительства, так и оптовым компаниям. Активная работа в сфере проектных и оптовых продаж зарекомендовали нас как надежного и добросовестного партнера в Казахстане. Ведь с каждой поставкой мы предлагаем лучшие цены на качественное, сертифицированное оборудование, соответствующие международным стандартам.
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Главными преимуществами компании «SASCO» в секторе снабжения являются:
- быстрые сроки исполнения заказов;
- снабжение дефицитной продукцией;
- выгодные цены;
- доставка до склада клиента.
|Какие выгоды вы получаете, начав сотрудничать с нами:
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Полностью отлаженная схема работы: от просчета оптимального закупа до организации доставки товара, каждый этап проходит четко, оперативно, без задержек;
Экономия вашего времени: не понадобится предварительного составления договоров, мы сразу берем вашу заявку в работу;
Скидки и бонусы оптовым и постоянным клиентам
Гарантия высокого качества, полный пакет документов;
Минимальные сроки отгрузки и доставки;
Большой выбор вышеуказанной продукции;
Поставка осуществляется по всем регионам Казахстана;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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ПАРТНЁРАМ
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Уважаемые настоящие и будущие партнеры!
Мы ценим Ваше время!
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С уважением,