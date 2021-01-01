ТОО «Solid Solutions»
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БИН: 180740020361Проверить компанию
Контакты:
050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 211, оф. 17
+7(727)... Показать телефон
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ТОО «Solid Solutions»
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ТОО Solid Solutions - это все, что касается построения надежных ИТ сетей, а так же материалы для строительства и ремонта сетей электроснабжения, подвеса и прокладки самонесущего изолированного провода и волоконно-оптических линий связи. Кабельная система, телекоммуникационные шкафы и стойки, коммутаторы, медные, оптические, беспроводные технологии, арматура для СИП и ВОЛС.
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