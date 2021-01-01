ТОО Solid Solutions - это все, что касается построения надежных ИТ сетей, а так же материалы для строительства и ремонта сетей электроснабжения, подвеса и прокладки самонесущего изолированного провода и волоконно-оптических линий связи. Кабельная система, телекоммуникационные шкафы и стойки, коммутаторы, медные, оптические, беспроводные технологии, арматура для СИП и ВОЛС.

Кабель UTP/FTP, оптический, коаксиальный, силовой

Активное сетевое оборудование, шкафы

Оптическое оборудование, СКС

Линейно подвесная арматура для СИП провода и ВОЛС

Траверсы

Источники бесперебойного питания

Кабель силовой



