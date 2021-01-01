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    ТОО «Solid Solutions»

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    БИН: 180740020361

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    Контакты:

    InsideP_2 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, д. 211, оф. 17

    InsideP_2 +7(727)... Показать телефон

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    ТОО «Solid Solutions»

    ТОО Solid Solutions - это все, что касается построения надежных ИТ сетей,  а так же материалы для строительства и ремонта сетей электроснабжения, подвеса и прокладки самонесущего изолированного провода и волоконно-оптических линий связи. Кабельная система, телекоммуникационные шкафы и стойки, коммутаторы, медные, оптические, беспроводные технологии, арматура для СИП и ВОЛС.


    • Кабель UTP/FTP, оптический, коаксиальный, силовой
    • Активное сетевое оборудование, шкафы
    • Оптическое оборудование, СКС
    • Линейно подвесная арматура для СИП провода и ВОЛС
    • Траверсы
    • Источники бесперебойного питания
    • Кабель силовой



      
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