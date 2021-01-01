О компании



Современные системы видеонаблюдения ежедневно предотвращают противоправные действия различной степени тяжести и нарушения дорожного движения, возникновение производственных и бытовых проблем. Оборудование в Астане - на фасадах домов, перекрестках и автомобильных стоянках, в квартирах и офисах, складских и торговых помещениях - оберегает от преступлений и помогает их раскрыть.

Для чего применяются охранные системы





Установка камер видеонаблюдения

в Казахстане позволяет:



проконтролировать соблюдение норм в реальном времени; предотвратить преступления или зафиксировать происходящее; получить достоверные данные работы персонала; раздобыть доказательства в случае спорного решения; расположив над дверью, ограничить доступ для сотрудников и клиентов.





Целесообразность монтажа подобного оборудования на разных социальных объектах доказана десятилетиями эффективной и надежной работы, предотвращенными кражами, сохраненным имуществом и спасенными жизнями.

Что входит в состав комплекса





Стандартная система видеонаблюдения

включает несколько компонентов:



аналоговые или ip-камеры;

видеорегистратор или квадратор;

хранилище данных достаточного объема;

блок питания: обычный или бесперебойный;

кабель и разъемы, чтобы организовать видеонаблюдение;

черно-белый телевизор или цветной ЖК-монитор.





В зависимости от типа объекта видеонаблюдение в Астане потребует дополнительные средства, например микрофоны, резервное питание и источники освещения. Оборудование также включает датчики и автоматическую сигнализацию, поворотные конструкции и пульты, извещатели, сменные объективы, защитные кожухи. С помощью их установки можно достичь долгосрочной и надежной работы комплекса.

Какие виды видеокамер существуют







Наша компания различает несколько факторов, влияющих на выбор:



тип обработки сигнала – аналоговые и цифровые;

цветность – черно-белые и цветные;

способ передачи данных – проводные и беспроводные;

конструкция – корпусные, поворотные, купольные и миниатюрные;

место размещения – внутренние и уличные.





Аналоговые системы AHD-видеонаблюдения в Казахстане используются для осмотра небольших локаций, а

цифровые

предполагают наблюдение за распределенными объектами, обеспечивают качественную картинку, простоту эксплуатации и возможность записи.

От цветности зависит светочувствительность, детализация и скорость видеопотока. Черно-белые камеры отличаются низкой стоимостью, качественным изображением даже в условиях плохого освещения. Цветные выбирают для монтажа по простой причине – они позволяют рассмотреть детали. Комбинированные виды оборудования совмещают преимущества работы обоих вариантов.

Развитие технологий не обошло стороной и системы видеонаблюдения. Проводные средства постепенно уступают место дорогим беспроводным и ип камерам, которые передают сигнал с помощью технологий Wi-Fi и 3G. Это способствует установке там, где невозможно протянуть провода. Ограничения на дистанцию окупаются новыми возможностями работы.

Выбор корпусного оборудования выгоден

, если требуется фиксирование происходящего на неком участке. Поворотные несложны в монтаже, отличаются возможностью следить за движением объектов и приближать зону съемки. Купольные отличаются особым корпусом и позволяют создавать детализированные панорамные изображения. Видеонаблюдение в Казахстане с применением мини-камер предоставляет возможности скрытого наблюдения за нарушителями.

Для внутренней безопасности подходят компактное оборудование без защиты от воздействия окружающей среды. Они поставляются с датчиками, микрофонами, модулями беспроводной связи. Для установки внешних камер предъявляют более строгие требования. Их корпус должен быть устойчив к различным погодным условиям и обеспечен

антивандальным кожухом

.

Монтаж систем и камер видеонаблюдения

Установка систем видеонаблюдения

являет собой комплекс работ по проектированию, монтаж и настройка. Прежде чем выбрать оборудование, предстоит определить цель и требования. Во всяком случае, размещение охранных устройств состоит из таких действий:

предварительно осматривается объект;

составляются техническое задание и проект монтажа;

подбирается необходимое оснащение;

производится установка камер видеонаблюдения;

комплекс устройств монтируется в общую подсистему;

новая структура интегрируется с действующей системой;

выполняется настройка и тестовый запуск;

операторы обучаются работе с новым оборудованием.





При монтаже

систем видеонаблюдения квалификация и инструментарий имеет особое значение, поскольку от этого зависит срок выполнения. Сотрудники компании обеспечат посильную помощь и выполнят работы в приемлемые сроки.

Наша компания предлагает и сопутствующие услуги





Кроме продажи оборудования в Караганде или Астане, сотрудничество включает другие услуги:



информационная помощь в технических вопросах и обучение; установка дополнительных устройств и интеграция подсистемы; периодическое сервисное обслуживание.





Чтобы повысить эффективность

охранной системы

предприятия или муниципальных органов власти, можно привлечь профессионалов в сфере видеонаблюдения. Это позволит в сжатые сроки передать знания и испытанные советы, объяснить особенности функциональности, обучить трюкам для упрощения дальнейших этапов работы. Не стоит забывать о сотрудниках компании, которые помогут решить возникшие проблемы и ответят на интересующие вопросы.

Поскольку рынок систем безопасности неразрывно связан с IT-индустрией, он развивается быстрыми темпами. Часто необходимо заменять устаревшие компоненты или дополнять оборудование установкой новых структур. Услуги компании по интеграции позволят в сжатые сроки обеспечить необходимое обслуживание в Астане.

С течением времени понадобится отремонтировать видеокамеры или другие элементы системы видеонаблюдения. Сервисные услуги продлевают безотказность технических средств, помогают обнаружить проблемы и исключить влияние на качество работы комплекса.