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    ТОО «Торговый дом АЛСАНА»

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    БИН: 120940003655

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    ТОО «Торговый дом АЛСАНА»

    О компании

    Современные системы видеонаблюдения ежедневно предотвращают противоправные действия различной степени тяжести и нарушения дорожного движения, возникновение производственных и бытовых проблем. Оборудование в Астане - на фасадах домов, перекрестках и автомобильных стоянках, в квартирах и офисах, складских и торговых помещениях - оберегает от преступлений и помогает их раскрыть.

    Для чего применяются охранные системы


     Установка камер видеонаблюдения в Казахстане позволяет:

    1. проконтролировать соблюдение норм в реальном времени;
    2. предотвратить преступления или зафиксировать происходящее;
    3. получить достоверные данные работы персонала;
    4. раздобыть доказательства в случае спорного решения;
    5. расположив над дверью, ограничить доступ для сотрудников и клиентов.

    Целесообразность монтажа подобного оборудования на разных социальных объектах доказана десятилетиями эффективной и надежной работы, предотвращенными кражами, сохраненным имуществом и спасенными жизнями.

    Что входит в состав комплекса


     Стандартная система видеонаблюдения включает несколько компонентов:

    • аналоговые или ip-камеры;
    • видеорегистратор или квадратор;
    • хранилище данных достаточного объема;
    • блок питания: обычный или бесперебойный;
    • кабель и разъемы, чтобы организовать видеонаблюдение;
    • черно-белый телевизор или цветной ЖК-монитор.

    В зависимости от типа объекта видеонаблюдение в Астане потребует дополнительные средства, например микрофоны, резервное питание и источники освещения. Оборудование также включает датчики и автоматическую сигнализацию, поворотные конструкции и пульты, извещатели, сменные объективы, защитные кожухи. С помощью их установки можно достичь долгосрочной и надежной работы комплекса.

    Какие виды видеокамер существуют


    Наша компания различает несколько факторов, влияющих на выбор:

    • тип обработки сигнала – аналоговые и цифровые;
    • цветность – черно-белые и цветные;
    • способ передачи данных – проводные и беспроводные;
    • конструкция – корпусные, поворотные, купольные и миниатюрные;
    • место размещения – внутренние и уличные.

    Аналоговые системы AHD-видеонаблюдения в Казахстане используются для осмотра небольших локаций, а цифровые предполагают наблюдение за распределенными объектами, обеспечивают качественную картинку, простоту эксплуатации и возможность записи.

    От цветности зависит светочувствительность, детализация и скорость видеопотока. Черно-белые камеры отличаются низкой стоимостью, качественным изображением даже в условиях плохого освещения. Цветные выбирают для монтажа по простой причине – они позволяют рассмотреть детали. Комбинированные виды оборудования совмещают преимущества работы обоих вариантов.

    Развитие технологий не обошло стороной и системы видеонаблюдения. Проводные средства постепенно уступают место дорогим беспроводным и ип камерам, которые передают сигнал с помощью технологий Wi-Fi и 3G. Это способствует установке там, где невозможно протянуть провода. Ограничения на дистанцию окупаются новыми возможностями работы.

    Выбор корпусного оборудования выгоден, если требуется фиксирование происходящего на неком участке. Поворотные несложны в монтаже, отличаются возможностью следить за движением объектов и приближать зону съемки. Купольные отличаются особым корпусом и позволяют создавать детализированные панорамные изображения. Видеонаблюдение в Казахстане с применением мини-камер предоставляет возможности скрытого наблюдения за нарушителями.

    Для внутренней безопасности подходят компактное оборудование без защиты от воздействия окружающей среды. Они поставляются с датчиками, микрофонами, модулями беспроводной связи. Для установки внешних камер предъявляют более строгие требования. Их корпус должен быть устойчив к различным погодным условиям и обеспечен антивандальным кожухом.

    Монтаж систем и камер видеонаблюдения

    Установка систем видеонаблюдения являет собой комплекс работ по проектированию, монтаж и настройка. Прежде чем выбрать оборудование, предстоит определить цель и требования. Во всяком случае, размещение охранных устройств состоит из таких действий:
    • предварительно осматривается объект;
    • составляются техническое задание и проект монтажа;
    • подбирается необходимое оснащение;
    • производится установка камер видеонаблюдения;
    • комплекс устройств монтируется в общую подсистему;
    • новая структура интегрируется с действующей системой;
    • выполняется настройка и тестовый запуск;
    • операторы обучаются работе с новым оборудованием.

    При монтаже систем видеонаблюдения квалификация и инструментарий имеет особое значение, поскольку от этого зависит срок выполнения. Сотрудники компании обеспечат посильную помощь и выполнят работы в приемлемые сроки.
    Наша компания предлагает и сопутствующие услуги

     Кроме продажи оборудования в Караганде или Астане, сотрудничество включает другие услуги:

    1. информационная помощь в технических вопросах и обучение;
    2. установка дополнительных устройств и интеграция подсистемы;
    3. периодическое сервисное обслуживание.

    Чтобы повысить эффективность охранной системы предприятия или муниципальных органов власти, можно привлечь профессионалов в сфере видеонаблюдения. Это позволит в сжатые сроки передать знания и испытанные советы, объяснить особенности функциональности, обучить трюкам для упрощения дальнейших этапов работы. Не стоит забывать о сотрудниках компании, которые помогут решить возникшие проблемы и ответят на интересующие вопросы.

    Поскольку рынок систем безопасности неразрывно связан с IT-индустрией, он развивается быстрыми темпами. Часто необходимо заменять устаревшие компоненты или дополнять оборудование установкой новых структур. Услуги компании по интеграции позволят в сжатые сроки обеспечить необходимое обслуживание в Астане.

    С течением времени понадобится отремонтировать видеокамеры или другие элементы системы видеонаблюдения. Сервисные услуги продлевают безотказность технических средств, помогают обнаружить проблемы и исключить влияние на качество работы комплекса.
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