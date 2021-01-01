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ТОО «Торговый дом АЛСАНА»
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БИН: 120940003655Проверить компанию
Контакты:
100017, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новосёлов, 190
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ТОО «Торговый дом АЛСАНА»
О компании
Установка камер видеонаблюдения в Казахстане позволяет:
Целесообразность монтажа подобного оборудования на разных социальных объектах доказана десятилетиями эффективной и надежной работы, предотвращенными кражами, сохраненным имуществом и спасенными жизнями.
Стандартная система видеонаблюдения включает несколько компонентов:
В зависимости от типа объекта видеонаблюдение в Астане потребует дополнительные средства, например микрофоны, резервное питание и источники освещения. Оборудование также включает датчики и автоматическую сигнализацию, поворотные конструкции и пульты, извещатели, сменные объективы, защитные кожухи. С помощью их установки можно достичь долгосрочной и надежной работы комплекса.
Какие виды видеокамер существуют
Наша компания различает несколько факторов, влияющих на выбор:
Аналоговые системы AHD-видеонаблюдения в Казахстане используются для осмотра небольших локаций, а цифровые предполагают наблюдение за распределенными объектами, обеспечивают качественную картинку, простоту эксплуатации и возможность записи.
От цветности зависит светочувствительность, детализация и скорость видеопотока. Черно-белые камеры отличаются низкой стоимостью, качественным изображением даже в условиях плохого освещения. Цветные выбирают для монтажа по простой причине – они позволяют рассмотреть детали. Комбинированные виды оборудования совмещают преимущества работы обоих вариантов.
Развитие технологий не обошло стороной и системы видеонаблюдения. Проводные средства постепенно уступают место дорогим беспроводным и ип камерам, которые передают сигнал с помощью технологий Wi-Fi и 3G. Это способствует установке там, где невозможно протянуть провода. Ограничения на дистанцию окупаются новыми возможностями работы.
Выбор корпусного оборудования выгоден, если требуется фиксирование происходящего на неком участке. Поворотные несложны в монтаже, отличаются возможностью следить за движением объектов и приближать зону съемки. Купольные отличаются особым корпусом и позволяют создавать детализированные панорамные изображения. Видеонаблюдение в Казахстане с применением мини-камер предоставляет возможности скрытого наблюдения за нарушителями.
Для внутренней безопасности подходят компактное оборудование без защиты от воздействия окружающей среды. Они поставляются с датчиками, микрофонами, модулями беспроводной связи. Для установки внешних камер предъявляют более строгие требования. Их корпус должен быть устойчив к различным погодным условиям и обеспечен антивандальным кожухом.
При монтаже систем видеонаблюдения квалификация и инструментарий имеет особое значение, поскольку от этого зависит срок выполнения. Сотрудники компании обеспечат посильную помощь и выполнят работы в приемлемые сроки.
Наша компания предлагает и сопутствующие услуги
Кроме продажи оборудования в Караганде или Астане, сотрудничество включает другие услуги:
Чтобы повысить эффективность охранной системы предприятия или муниципальных органов власти, можно привлечь профессионалов в сфере видеонаблюдения. Это позволит в сжатые сроки передать знания и испытанные советы, объяснить особенности функциональности, обучить трюкам для упрощения дальнейших этапов работы. Не стоит забывать о сотрудниках компании, которые помогут решить возникшие проблемы и ответят на интересующие вопросы.
Поскольку рынок систем безопасности неразрывно связан с IT-индустрией, он развивается быстрыми темпами. Часто необходимо заменять устаревшие компоненты или дополнять оборудование установкой новых структур. Услуги компании по интеграции позволят в сжатые сроки обеспечить необходимое обслуживание в Астане.
С течением времени понадобится отремонтировать видеокамеры или другие элементы системы видеонаблюдения. Сервисные услуги продлевают безотказность технических средств, помогают обнаружить проблемы и исключить влияние на качество работы комплекса.
Современные системы видеонаблюдения ежедневно предотвращают противоправные действия различной степени тяжести и нарушения дорожного движения, возникновение производственных и бытовых проблем. Оборудование в Астане - на фасадах домов, перекрестках и автомобильных стоянках, в квартирах и офисах, складских и торговых помещениях - оберегает от преступлений и помогает их раскрыть.
Для чего применяются охранные системы
Установка камер видеонаблюдения в Казахстане позволяет:
- проконтролировать соблюдение норм в реальном времени;
- предотвратить преступления или зафиксировать происходящее;
- получить достоверные данные работы персонала;
- раздобыть доказательства в случае спорного решения;
- расположив над дверью, ограничить доступ для сотрудников и клиентов.
Целесообразность монтажа подобного оборудования на разных социальных объектах доказана десятилетиями эффективной и надежной работы, предотвращенными кражами, сохраненным имуществом и спасенными жизнями.
Что входит в состав комплекса
Стандартная система видеонаблюдения включает несколько компонентов:
- аналоговые или ip-камеры;
- видеорегистратор или квадратор;
- хранилище данных достаточного объема;
- блок питания: обычный или бесперебойный;
- кабель и разъемы, чтобы организовать видеонаблюдение;
- черно-белый телевизор или цветной ЖК-монитор.
В зависимости от типа объекта видеонаблюдение в Астане потребует дополнительные средства, например микрофоны, резервное питание и источники освещения. Оборудование также включает датчики и автоматическую сигнализацию, поворотные конструкции и пульты, извещатели, сменные объективы, защитные кожухи. С помощью их установки можно достичь долгосрочной и надежной работы комплекса.
Какие виды видеокамер существуют
Наша компания различает несколько факторов, влияющих на выбор:
- тип обработки сигнала – аналоговые и цифровые;
- цветность – черно-белые и цветные;
- способ передачи данных – проводные и беспроводные;
- конструкция – корпусные, поворотные, купольные и миниатюрные;
- место размещения – внутренние и уличные.
Аналоговые системы AHD-видеонаблюдения в Казахстане используются для осмотра небольших локаций, а цифровые предполагают наблюдение за распределенными объектами, обеспечивают качественную картинку, простоту эксплуатации и возможность записи.
От цветности зависит светочувствительность, детализация и скорость видеопотока. Черно-белые камеры отличаются низкой стоимостью, качественным изображением даже в условиях плохого освещения. Цветные выбирают для монтажа по простой причине – они позволяют рассмотреть детали. Комбинированные виды оборудования совмещают преимущества работы обоих вариантов.
Развитие технологий не обошло стороной и системы видеонаблюдения. Проводные средства постепенно уступают место дорогим беспроводным и ип камерам, которые передают сигнал с помощью технологий Wi-Fi и 3G. Это способствует установке там, где невозможно протянуть провода. Ограничения на дистанцию окупаются новыми возможностями работы.
Выбор корпусного оборудования выгоден, если требуется фиксирование происходящего на неком участке. Поворотные несложны в монтаже, отличаются возможностью следить за движением объектов и приближать зону съемки. Купольные отличаются особым корпусом и позволяют создавать детализированные панорамные изображения. Видеонаблюдение в Казахстане с применением мини-камер предоставляет возможности скрытого наблюдения за нарушителями.
Для внутренней безопасности подходят компактное оборудование без защиты от воздействия окружающей среды. Они поставляются с датчиками, микрофонами, модулями беспроводной связи. Для установки внешних камер предъявляют более строгие требования. Их корпус должен быть устойчив к различным погодным условиям и обеспечен антивандальным кожухом.
Монтаж систем и камер видеонаблюденияУстановка систем видеонаблюдения являет собой комплекс работ по проектированию, монтаж и настройка. Прежде чем выбрать оборудование, предстоит определить цель и требования. Во всяком случае, размещение охранных устройств состоит из таких действий:
- предварительно осматривается объект;
- составляются техническое задание и проект монтажа;
- подбирается необходимое оснащение;
- производится установка камер видеонаблюдения;
- комплекс устройств монтируется в общую подсистему;
- новая структура интегрируется с действующей системой;
- выполняется настройка и тестовый запуск;
- операторы обучаются работе с новым оборудованием.
При монтаже систем видеонаблюдения квалификация и инструментарий имеет особое значение, поскольку от этого зависит срок выполнения. Сотрудники компании обеспечат посильную помощь и выполнят работы в приемлемые сроки.
Наша компания предлагает и сопутствующие услуги
Кроме продажи оборудования в Караганде или Астане, сотрудничество включает другие услуги:
- информационная помощь в технических вопросах и обучение;
- установка дополнительных устройств и интеграция подсистемы;
- периодическое сервисное обслуживание.
Чтобы повысить эффективность охранной системы предприятия или муниципальных органов власти, можно привлечь профессионалов в сфере видеонаблюдения. Это позволит в сжатые сроки передать знания и испытанные советы, объяснить особенности функциональности, обучить трюкам для упрощения дальнейших этапов работы. Не стоит забывать о сотрудниках компании, которые помогут решить возникшие проблемы и ответят на интересующие вопросы.
Поскольку рынок систем безопасности неразрывно связан с IT-индустрией, он развивается быстрыми темпами. Часто необходимо заменять устаревшие компоненты или дополнять оборудование установкой новых структур. Услуги компании по интеграции позволят в сжатые сроки обеспечить необходимое обслуживание в Астане.
С течением времени понадобится отремонтировать видеокамеры или другие элементы системы видеонаблюдения. Сервисные услуги продлевают безотказность технических средств, помогают обнаружить проблемы и исключить влияние на качество работы комплекса.