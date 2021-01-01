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    ЗАО «МКМ»

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    ИНН: 7722015841

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    Контакты:

    InsideP_2 111024, г. Москва, ул. Кабельная 2.-Я., д. 2

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    ЗАО «МКМ»

      ad9863d31e1c00cb7baf495c49b9d064.png   КАТАЛОГ    ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА    ПАРТНЕРЫ    УСЛУГИ    КОНТАКТЫ 

    ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКАБЕЛЬМЕТ» – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
    РОССИЙСКОГО РЫНКА КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ.




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     Скриншот 16-06-2020 172418.png 4 место по совокупному производству
    продукции в России.
      
    1 место в стране по изготовлению транспонированных
    проводов, аналогов которым нет в России.

    Одно из трех предприятий в стране, осуществляющих
    полный производственный цикл: от изготовления медной
    катанки до производства готовых кабельно-проводниковых
    изделий.

    ГК «Москабельмет» специализируется на выпуске медной катанки, медной проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и контрольных кабелей, а также уникальной продукции.
    Изделия компании используются в энергетической, транспортной, строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-промышленной, нефтегазовой отраслях.



         

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    11 триллионов рублей в год могли бы суммарно сэкономить владельцы российских предприятий. Такой ущерб ежегодно принесли пожары из-за короткого замыкания в электропроводке, к которому, в том числе, приводит использование бракованного кабеля.

    ГК «Москабельмет» против контрафакта продукции, предприятие на 100% гарантирует качество своей продукции за счет проводимых испытаний на каждом технологическом этапе, что подтверждают сертификаты соответствия готовых изделий. Мы изначально предотвращаем возможные проблемы и многомиллиардные траты на их решение.


    Продукция под маркой «МКМ» реализуется по ценам завода.

    Это в среднем на 1% ниже рыночной стоимости. Регулярно предприятие объявляет акции и снижает стоимость продукции на 10-15%. Выгода составляет от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. 

                

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