ЗАО «МКМ»
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Контакты:
111024, г. Москва, ул. Кабельная 2.-Я., д. 2
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ЗАО «МКМ»
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ГРУППА КОМПАНИЙ «МОСКАБЕЛЬМЕТ» – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
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4 место по совокупному производству
продукции в России.
1 место в стране по изготовлению транспонированных
проводов, аналогов которым нет в России.
Одно из трех предприятий в стране, осуществляющих
полный производственный цикл: от изготовления медной
катанки до производства готовых кабельно-проводниковых
изделий.
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ГК «Москабельмет» специализируется на выпуске медной катанки, медной проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и контрольных кабелей, а также уникальной продукции.
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11 триллионов рублей в год могли бы суммарно сэкономить владельцы российских предприятий. Такой ущерб ежегодно принесли пожары из-за короткого замыкания в электропроводке, к которому, в том числе, приводит использование бракованного кабеля.
ГК «Москабельмет» против контрафакта продукции, предприятие на 100% гарантирует качество своей продукции за счет проводимых испытаний на каждом технологическом этапе, что подтверждают сертификаты соответствия готовых изделий. Мы изначально предотвращаем возможные проблемы и многомиллиардные траты на их решение.
Продукция под маркой «МКМ» реализуется по ценам завода.
Это в среднем на 1% ниже рыночной стоимости. Регулярно предприятие объявляет акции и снижает стоимость продукции на 10-15%. Выгода составляет от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.