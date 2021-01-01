11 триллионов рублей в год могли бы суммарно сэкономить владельцы российских предприятий. Такой ущерб ежегодно принесли пожары из-за короткого замыкания в электропроводке, к которому, в том числе, приводит использование бракованного кабеля.

ГК «Москабельмет» против контрафакта продукции , предприятие на 100% гарантирует качество своей продукции за счет проводимых испытаний на каждом технологическом этапе, что подтверждают сертификаты соответствия готовых изделий. Мы изначально предотвращаем возможные проблемы и многомиллиардные траты на их решение.





Продукция под маркой «МКМ» реализуется по ценам завода.



Это в среднем на 1% ниже рыночной стоимости. Регулярно предприятие объявляет акции и снижает стоимость продукции на 10-15%. Выгода составляет от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.