ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» специализируется на поставках кабелей и проводов различного назначения с 1998 года.

Многолетний опыт работы позволил нам сформировать эффективную систему взаимодействия с клиентами и мощную партнерскую базу. В числе наших партнеров - более 1000 предприятий из различных регионов России и ближнего зарубежья.

Нами накоплен большой опыт поставок кабельной продукции широкому спектру потребителей. В частности, мы поставляли наш кабель на такие значимые объекты, как: строительство металлургического комплекса СТАН-5000 Выксунского металлургического завода; строительство объектов ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» и ОАО «Уралкалий»; реконструкция шахты Юбилейная г. Новокузнецк; строительство компрессорных станций при обустройстве нефтегазоконденсатных месторождений ОАО «Газпром»; реконструкция Государственного академического Большого театра России, Центрального универмага «Детский мир» г. Москвы и комплекса зданий Национального центра управления обороной РФ; освещение МКАД в г. Москве и КАД в г. Санкт-Петербурге; строительство площадки Евровидение-2009; строительство Олимпийских объектов в г. Сочи и многие другие.





ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» является торговым домом АО «Завод «Энергокабель» г. Электроугли Московской области, которое зарекомендовало себя как производитель только качественной продукции, соответствующей всем требованиям действующих стандартов.

ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» реализует:

силовые кабели ;

контрольные кабели ;

соединительные провода и шнуры ;

кабели и провода для электрических установок ;

кабели для систем и цепей управления, контроля и сигнализации .









Кабельная продукция от ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект» отличается:

строгим соответствием государственным стандартам. Мы поставляем только качественную продукцию, полностью соответствующую государственным стандартам (ГОСТ) .

конкурентоспособной стоимостью. Цены от производителя.

широким выбором. Более 93 000 маркоразмеров кабельной продукции позволяют обеспечить полную комплектацию объектов.











