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НАША ПРОДУКЦИЯ
- Lan-кабель категории 5е
- Кабель телефонный
- Кабель для цифровых сетей
- Кабели связи
- ВОК
- Кабели ОПС
ЗАО «Полимет»
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ИНН: 6136000136Проверить компанию
Контакты:
347760, Ростовская область, Целинский район, поселок Целина, Молодежная улица, 44
+7(863)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ЗАО «Полимет»
Кабельный завод «Полимет» был основан в 1991 году.
В настоящее время ЗАО «Полимет» занимает прочные позиции на кабельном рынке и является перспективным, конкурентоспособным предприятием.
На предприятии ведутся разработки новых видов кабельной продукции, модернизируется производственное оборудование.
Высокое качество продукции и налаженные связи с деловыми партнерами определили широкую географию поставок по всей России.
На предприятии ведутся разработки новых видов кабельной продукции, модернизируется производственное оборудование.
Высокое качество продукции и налаженные связи с деловыми партнерами определили широкую географию поставок по всей России.
НАША ПРОДУКЦИЯ
- Lan-кабель категории 5е
- Кабель телефонный
- Кабель для цифровых сетей
- Кабели связи
- ВОК
- Кабели ОПС
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