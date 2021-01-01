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    ЗАО «Полимет»

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    ИНН: 6136000136

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    Контакты:

    InsideP_2 347760, Ростовская область, Целинский район, поселок Целина, Молодежная улица, 44

    InsideP_2 +7(863)... Показать телефон

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    ЗАО «Полимет»

    ЗАО «Полимет»

    Кабельный завод  «Полимет» был основан в 1991 году. 

    В настоящее время ЗАО «Полимет» занимает прочные позиции на кабельном рынке и  является перспективным, конкурентоспособным предприятием. 
    На предприятии ведутся разработки новых видов кабельной  продукции, модернизируется производственное оборудование. 
    Высокое качество продукции  и налаженные связи с деловыми партнерами определили широкую географию поставок по всей России.



    НАША ПРОДУКЦИЯ

    - Lan-кабель категории 5е
    - Кабель телефонный
    - Кабель для цифровых сетей
    - Кабели связи
    - ВОК
    - Кабели ОПС


      
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