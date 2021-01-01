



Кабельный завод «Полимет» был основан в 1991 году.

В настоящее время ЗАО «Полимет» занимает прочные позиции на кабельном рынке и является перспективным, конкурентоспособным предприятием.

На предприятии ведутся разработки новых видов кабельной продукции, модернизируется производственное оборудование.

Высокое качество продукции и налаженные связи с деловыми партнерами определили широкую географию поставок по всей России.







НАША ПРОДУКЦИЯ



- Lan-кабель категории 5е

- Кабель телефонный

- Кабель для цифровых сетей

- Кабели связи

- ВОК

- Кабели ОПС







