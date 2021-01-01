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ЗАО «ТПО «Электропродукт Рус»
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ИНН: 6311075289Проверить компанию
Контакты:
443022, Самарская область, г. Самара, ш. Заводское, д. 3, комната 211
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ЗАО «ТПО «Электропродукт Рус»
|Кабель
|Шины
|Прокат
|Оборудование
|Комплектация
|Контакты
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ЗАО «ТПО «Электропродукт РУС» является официальным представителем немецкого производителя продукции из меди и медных сплавов – завода KME Mansfeld GmbH (ранее Mansfelder Kupfer und Messing GmbH) (г. Хеттштедт).
Компания Электропродукт РУС существует с 2005 года и успела за время своего существования зарекомендовать себя как надежного поставщика медных шин и другого медного проката лучшего качества по конкурентоспособным ценам.
Основное направление нашей деятельности – это поставка медных шин, изготовленных по стандарту DIN EN 13601, а также продажа станков и оборудования для обработки (гибки, пробивки и резки) медных и алюминиевых шин лучших европейских производителей, таких как ERKO (Польша) и IMB Multifor (Италия).
Шина медная, медные плиты, медная лента и другой медный прокат из Германии
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Шины медные, изготавливаемые заводом KME (ранее МКМ) отвечают требованиям по качеству лучших мировых производителей электротехнической продукции, таких потребителей медных шин и профилей, как SIEMENS, ABB, AREVA, Schneider Electric и многих других.
То же самое, естественно, касается и остального спектра продукции завода:
- Медная лента для производства трансформаторов, кабелей и просто для промышленных целей. Также в ассортименте есть латунная лента и лента из других медных сплавов. Лента медная для покрытия крыш и отделки фасадов зданий. KME (ранее МКМ) является ведущим в технологии литья меди, благодаря высокопроизводительной новаторской установке литья и вальцевания Conti-M®. Производительность литья установки Conti-M® составляет 60 тонн/час. KME (ранее МКМ) владеет также многими горизонтальными установками литья и вальцевания ленты для производства из бронзы (бронзовой ленты).
- Медная проволока различного диаметра - от тонкой, для электронной промышленности, до плетеных канатов. Проволока из меди и медных сплавов производится на любой стадии переработки, от катанки и проволоки грубого волочения до каната и плетеного шнура. KME (ранее МКМ) производит по специальному внутреннему сертификату сварочную медную проволоку для установки SOUDRONIC.
- Листы медные, медные плиты, круги различных размеров и сплавов (медь, бронза, латунь, медно-никелевые сплавы). Область применения медных плит и листов универсальна: электротехника, электроника, машиностроение, точная механика, производство охладительных устройств, аппаратов, теплообменных установок, сосудов высокого давления, судостроение, установки обессоливания морской воды, котлов, скульптур, музыкальных инструментов, медалей, монет, патронов и т.д.
- Трубы медные для кондиционеров и холодильных установок марки HETCOOL. Медные трубы для кондиционеров марки HETCOOL широко известны на мировом рынке. Они специально производятся для применения в холодильных и климатических установках. Немецкая труба для кондиционеров марки HETCOOL поставляется в полном соответствии с европейскими и международными стандартами. Трубы медные для кондиционеров отгружаются со склада в Самаре, где поддерживается постоянный запас труб марки HETCOOL.
- Медная катанка. Катанка производится на установке Conti Rod®, которая обеспечивает высокое качество благодаря специальной печи и специальным установкам вальцевания. Производимая медная катанка является как сырьём для собственного цеха производства проволоки, так и для известных в Европе фирм-производителей кабеля и проволоки.
Качество выпускаемых медных изделий для завода KME (ранее МКМ) имеет большое значение и постоянно улучшается, оно гарантировано благодаря применению новейших технологий производства, высокоразвитой техники контроля качества и системы менеджмента качества по DIN EN ISO 9001:2000.
Качество полуфабрикатов из меди влияет на производительность дальнейшей переработки и как часть конечного продукта влияет непосредственно на окружающую среду. Исходя из этого для KME (ранее МКМ) вопрос качества является одним из центральных вопросов производственной деятельности.
Оборудование и станки для обработки алюминиевых и медных шин, представляемые нашей организацией, также отвечают высоким требованиям европейских стандартов. И позволяют обрабатывать токопроводящие шины из меди и алюминия по необходимым параметрам. Шины обрабатываются методом пробивки отверстий, гибки и резки, с возможностью гибки шин на ребро. Толщина обрабатываемых медных шин – до 20 мм, ширина до 200 мм. Также есть станки для резки и пробивки гибких медных шин.