Шины медные , изготавливаемые заводом KME (ранее МКМ) отвечают требованиям по качеству лучших мировых производителей электротехнической продукции, таких потребителей медных шин и профилей, как SIEMENS, ABB, AREVA, Schneider Electric и многих других.

То же самое, естественно, касается и остального спектра продукции завода:



- Медная лента для производства трансформаторов, кабелей и просто для промышленных целей. Также в ассортименте есть латунная лента и лента из других медных сплавов. Лента медная для покрытия крыш и отделки фасадов зданий. KME (ранее МКМ) является ведущим в технологии литья меди, благодаря высокопроизводительной новаторской установке литья и вальцевания Conti-M®. Производительность литья установки Conti-M® составляет 60 тонн/час. KME (ранее МКМ) владеет также многими горизонтальными установками литья и вальцевания ленты для производства из бронзы (бронзовой ленты).



- Медная проволока различного диаметра - от тонкой, для электронной промышленности, до плетеных канатов. Проволока из меди и медных сплавов производится на любой стадии переработки, от катанки и проволоки грубого волочения до каната и плетеного шнура. KME (ранее МКМ) производит по специальному внутреннему сертификату сварочную медную проволоку для установки SOUDRONIC.



- Листы медные, медные плиты, круги различных размеров и сплавов (медь, бронза, латунь, медно-никелевые сплавы). Область применения медных плит и листов универсальна: электротехника, электроника, машиностроение, точная механика, производство охладительных устройств, аппаратов, теплообменных установок, сосудов высокого давления, судостроение, установки обессоливания морской воды, котлов, скульптур, музыкальных инструментов, медалей, монет, патронов и т.д.



- Трубы медные для кондиционеров и холодильных установок марки HETCOOL. Медные трубы для кондиционеров марки HETCOOL широко известны на мировом рынке. Они специально производятся для применения в холодильных и климатических установках. Немецкая труба для кондиционеров марки HETCOOL поставляется в полном соответствии с европейскими и международными стандартами. Трубы медные для кондиционеров отгружаются со склада в Самаре, где поддерживается постоянный запас труб марки HETCOOL .



- Медная катанка. Катанка производится на установке Conti Rod®, которая обеспечивает высокое качество благодаря специальной печи и специальным установкам вальцевания. Производимая медная катанка является как сырьём для собственного цеха производства проволоки, так и для известных в Европе фирм-производителей кабеля и проволоки.









Качество выпускаемых медных изделий для завода KME (ранее МКМ) имеет большое значение и постоянно улучшается, оно гарантировано благодаря применению новейших технологий производства, высокоразвитой техники контроля качества и системы менеджмента качества по DIN EN ISO 9001:2000.



Качество полуфабрикатов из меди влияет на производительность дальнейшей переработки и как часть конечного продукта влияет непосредственно на окружающую среду. Исходя из этого для KME (ранее МКМ) вопрос качества является одним из центральных вопросов производственной деятельности.



Оборудование и станки для обработки алюминиевых и медных шин, представляемые нашей организацией, также отвечают высоким требованиям европейских стандартов. И позволяют обрабатывать токопроводящие шины из меди и алюминия по необходимым параметрам. Шины обрабатываются методом пробивки отверстий, гибки и резки, с возможностью гибки шин на ребро. Толщина обрабатываемых медных шин – до 20 мм, ширина до 200 мм. Также есть станки для резки и пробивки гибких медных шин.